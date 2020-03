#Coronavirus: Asl Latina: 2 nuovi casi positivi, 25 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 12 Marzo saranno disponibili ulteriori 12 posti di malattie infettive. E' questo il post lanciano dalla pagina ufficiale della regione Lazio per quanto riguarda l'aggiornamento odierno. Si attende ora il comunicato ufficiale da parte della Asl per ulteriori aggiornamenti.

