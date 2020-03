Si raccomanda di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800, al 1500, al fine di gestire al meglio l'emergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale.

Si ricorda che, al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell'Azienda ASL.

Complessivamente, sono saliti a 1.425 le persone in isolamento domiciliare, in aggiunta ai 12 pazienti positivi precedentemente evidenziati e ai due pazienti negativizzati a domicilio.

I pazienti negativizzati sono attualmente 7, dei quali 5 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e due in osservazione a domicilio.

Sulla base dei numeri appena evidenziati, i pazienti positivi attualmente in carico sono 38. 12 pazienti positivi sono gestiti in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (6), la Terapia Intensive del Goretti (3) e presso l'unità di Malattie Infettive del Goretti (12) o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (5).

