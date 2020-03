Sono bloccate da giorni in Marocco e non sanno come rientrare in Italia. Sette donne di Latina sono a Marrakech, impossibilitate a rientrare a causa dell'emergenza legata al Coronavirus che ha portato all'isolamento dell'Italia e alla cancellazioni di voli da e per Fiumicino. Il gruppo, partito da Latina i primi di marzo per una normale vacanza di piacere, si è visto cancellare di giorno in giorno i voli che lo avrebbe dovuto riportare a casa. Le donne, disperate, hanno lanciato un appello alla Farnesina affinché ci si attivi per fare qualcosa. A quanto pare, però, anche oggi non si è mosso nulla.