Il provvedimento si è reso necessario a tutela della salute pubblica, visti e considerati i decreti emessi dal Governo allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. In particolare, «per carenza di risorse umane e strumentali non è possibile garantire l'accesso contingentato del pubblico e le distanze di sicurezza interpersonale nei mercati».

Il Sindaco ha disposto la chiusura dei seguenti mercati su area pubblica: mercato settimanale R6 (cosiddetto mercato del martedì), mercato Q4, mercato di Latina Scalo e mercato a km 0 di Campagna Amica in Piazza del Popolo, fino alla data del 25 marzo 2020.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli