C'è un terzo caso a Minturno di coronavirus. La persona colpita è un operatore sanitario in pensione di 68 anni che da qualche giorno aveva accusato i classici sintomi del covid-19. L'uomo è stato sottoposto agli accertamenti del caso ed il tampone è risultato positivo.

Comunque le sue condizioni non sono state ritenute tali da decidere il ricovero e quindi per il pensionato è stato disposto l'isolamento domiciliare. La Asl ora dovrà provvedere ad individuare tutti coloro che hanno avuto a che fare con l'uomo che abita in una frazione di Minturno

Intanto già nel fine settimana termineranno la quarantena tutti coloro che avevano avutovontatti con la 54enne di Cremona.