A quel punto, la stessa donna ha chiamato il 112 e poco dopo è arrivata una Volante del commissariato di Anzio. Gli agenti hanno ascoltato il racconto della donna e si sono sincerati delle sue condizioni di salute, fortunatamente ottime nonostante lo spavento. Poi hanno avviato le indagini per risalire all'identità del bandito.

In particolare, la donna - classe 1977 e d'origine moldava - era su uno dei vagoni del treno regionale quando, poco prima dell'arrivo alla stazione di Anzio, si è vista avvicinare da un uomo sconosciuto che, col volto coperto, le ha puntato contro un coltello e ha chiesto di consegnare la borsa contenente documenti, qualche solo e un cellulare.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli