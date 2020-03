«Noi non possiamo, voi restate a casa». E' questo il messaggio che il personale dell'Unità operativa complessa di Cardiologia degli ospedali "Riuniti" di Anzio e Nettuno ha voluto mandare a tutti i cittadini attraverso una foto inviata alla nostra Redazione tramite il servizio che dalla App per smartphone e tablet di Latina Oggi consente di segnalare notizie.

L'appello di chi vigila sulla nostra salute è chiaro: loro stanno lavorando ogni giorno per continuare a tutelare le nostre vite non solo dall'epidemia di Coronavirus: ora, però, sta a noi essere coscienziosi e limitare al minimo gli spostamenti (da mettere in atto solo per comprovate esigenze) e restare in casa. Soltanto così si potrà sconfiggere il virus che sta spaventando il mondo.

E al personale degli ospedali "Riuniti", ma anche a quello di tutti gli altri nosocomi del territorio romano e pontino - oltre che d'Italia - non può che andare anche il nostro GRAZIE!