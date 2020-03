Tre pontini sono stati denunciati nel casertano per aver violato quanto previsto dalle recenti disposizioni emanate dal governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante dal virus Covid-19. Si tratta due persone di Terracina è una di Fondi, pizzicati nell'area nord di Terra di lavoro. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca li hanno sorpreso mentre girovagano senza una valida motivazione nella zona compresa tra Cellole e Sessa Aurunca. Per i tre è scattata la denuncia per violazione dell'articolo 650 del Codice Penale