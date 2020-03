L'avvocato di Cori ricoverato allo Spallanzani per il Coronavirus è risultato negativo all'ultimo tampone effettuato. A diffondere la buona notizia è il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, che rassicura sulle positive condizioni di salute dell'uomo, il quale tornerà a casa nel pomeriggio. "Tuttavia la nostra attenzione deve restare sempre alta, rispettiamo le regole prescritte e tutto andrà bene - conclude il sindaco - Voglio ringraziare ognuno di voi per il grande senso di responsabilità che state assumendo,soltanto così usciremo fuori da questa situazione".

