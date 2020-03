È attualmente in corso la videoconferenza stampa della Asl di Latina in merito alla situazione del Coronavirus in provincia di Latina. Sono 10 i nuovi casi registrati su tutto il territorio. Una progressione che rientra nelle previsioni legate a tre fenomeni, secondo il direttore generale Giorgio Casati: la festa di Fondi dove si sta creando un cluster preoccupante con 18 persone contagiate; un secondo riguarderà quasi certamente il Comune di Latina dove abbiamo una serie di persone positive che operando all'interno di strutture molto frequentate, potranno generare contagi; una terza critica quella del Comune di Minturno dove un paziente positivo aveva una vita sociale particolarmente attiva.