Altri nove casi di contagio da Coronavirus nel territorio della Asl Roma 6, con 92 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. E' questo il dato emerso poco fa dalla riunione quotidiana che tutti i direttori generali della Asl del Lazio hanno avuto in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato. I dati, come sappiamo, riguardano il territorio compreso fra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale, di cui fanno parte i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Velletri e Lariano.

Al momento non è dato sapere in quali territori siano stati riscontrati i nuovi casi.