Quarto caso di coronavirus a Minturno. Il contagiato è un 48enne residente a Marina di Minturno, il quale ha anche lui accusato i classici sintomi del Covid-19. L'uomo, che è impiegato in un ufficio fuori provincia, è stato trasferito al Dino Svizzero di Formia, dove è stata accertata la sua positività e quindi è probabile il trasferimento o a Latina o allo Spallanzani di Roma. La Asl ora sta risalendo alle persone con le quali l'impiegato è stato in contatto negli ultimi giorni. Intanto buone notizie giungono per coloro che hanno osservato la quarantena, dopo la scoperta del contagio della 54enne di Cremona. In buona parte hanno terminato il periodo di sorveglianza domiciliare, durante la quale non hanno accusato sintomi.