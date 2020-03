Anche l'Istituto "Carlo e Nello Rosselli" di Aprilia ha subito risposto alle richieste del Presidente Mattarella e del Premier Conte e si è impegnato, insieme a tutti gli italiani, al contrasto alla diffusione del Coronavirus trasformando la sua routine quotidiana in azioni telematiche e dematerializzate. Dalle attività delle segreterie a tutti i corsi di studio, ogni azione è stata trasferita sul web e tutto il personale e gli studenti si sono uniti nello slogan comune #iorestoacasa.

Sono stati ovviamente mantenuti in presenza alcuni servizi essenziali ed il presidio dell'istituto, per consentire all'utenza impossibilitata ad operare a distanza di fruire dei servizi delle segreterie, aperte il lunedì ed il giovedì dalle 9:00 alle 12:00, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dai Decreti che si sono succeduti in questi giorni. Già dal primo giorno di chiusura delle scuole, il Dirigente Ugo Vitti ha dato il via alla Didattica a Distanza impartendo precise indicazioni sulla modalità di utilizzo delle piattaforme di e-learning impiegate da anni e con successo nell'istituto, Moodle e Office365. Le lezioni vengono svolte in diretta attraverso videoconferenze con Teams (Office365) durante il regolare orario delle lezioni o in modalità asincrona sfruttando i contenuti multimediale che i docenti pubblicano su Moodle. Le lezioni in diretta avvengono come normali lezioni in aula con gli studenti che interagiscono con i docenti ponendo delle domandi o scrivendo sulle chat. Attraverso il Registro elettronico gli studenti restano sempre aggiornati sulle attività assegnate ed i compiti da svolgere. È stata avviata anche la prova di incontri collegiali telematici grazie all'impegno di molti docenti che, oltre alle attività didattica, si stanno dedicando con costanza alla sperimentazione di nuovi metodi di interazione. Il Dirigente ha condotto in questo modo un incontro di Contrattazione e sono già stati simulati dei Consigli di classe.

Pochi giorni fa il Dirigente Scolastico ha realizzato un video di ringraziamento, incitamento e supporto, dedicato a tutta la comunità scolastica e condiviso anch'esso grazie alla piattaforma didattica. "Questi primi giorni di utilizzo intensivo degli strumenti messi a disposizione ci hanno fornito alcune indicazioni sulla possibilità degli studenti e dei docenti di utilizzare questa forma didattica con connessioni e dispositivi personali che ci hanno confortato nella disponibilità dell'uso del digitale come supporto alla didattica. I numeri ed i grafici d'uso delle due piattaforme digitali, confermano l'impegno degli studenti e dei docenti nei percorsi formativi. La scuola, ma soprattutto i docenti, si confermano un accentratore di coesione e di unificazione e le famiglie continuano a contare su questa istituzione per garantire percorsi formativi che accompagnino gli studenti nel mondo degli adulti" dichiara il Dirigente Scolastico Ugo Vitti. Il preside ha inoltre registrato un video messaggio di incitamento alla comunità scolastica che è possibile vedere a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=j-syR5oOHOw