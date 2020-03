Dodici nuovi casi di Coronavirus nel territorio della Asl Roma 6. È questa la comunicazione pervenuta poco fa dall'assessorato alla salute della Regione Lazio, dove in videoconferenza è stato fatto il punto della situazione rispetto alle singole Asl della Regione. Per quanto riguarda il territorio dei Castelli Romani e del Litorale a sud della Capitale, che comprende anche i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Velletri e Lariano, rispetto al giorno precedente i casi sono cresciuti di 12 unità. Attualmente è in corso di definizione la provenienza rispetto al singolo Comune.