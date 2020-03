Giocava alle slot machine invece di stare in casa, come disposto dal DPCM emesso per contrastare l'epidemia da Coronavirus. E' stato denunciato dalla polizia un uomo di Fondi, M.B., di 68 anni, trovato all'interno di un Bar attiguo ad una stazione di servizio, uscendo così di casa per motivi assolutamente non necessari. Analogamente verrà denunciato anche il dipendente dell'attività, P.D. di 46 anni, per non aver disattivato le slot machine e quindi, a sua volta, disatteso a quanto prescritto. A carico della titolare dell'esercizio pubblico, verrà invece richiesto il provvedimento di chiusura.