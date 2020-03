Alcune aziende di raccolta del latte hanno comunicato ieri agli allevatori che fermeranno la raccolta e questa nota è stata sufficiente per mandare in tilt decine di aziende sparse su quello che è tuttora il territorio di maggiore produzione della filiera laziale. Una nota dell'assessore all'agricoltura, Enrica Onorati, ha ribadito la necessità di continuare la raccolta. La produzione di latte alimentare risente della chiusura dei bar, caffetterie, ristoranti, pub e in generale della riduzione del numero dei lavoratori presenti negli stabilimenti, mentre la filiera a monte, fatta appunto di allevatori e autotrasportatori sta continuando a produrre e rischia seriamente il collasso.

«Come annunciato da Conte ci vuole un atto di grande responsabilità da parte di tutti per la tenuta sociale ed economica del Paese. - ha detto ieri l'assessore Onorati - La filiera agroalimentare italiana è quanto...