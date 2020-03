Per lui, di conseguenza, è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Velletri e ora il carteggio sarà affidato a un pm.

L'uomo di mezza età, veliterno, stava dando fuoco - fra le altre cose - a vecchie gomme, ma anche a scarti e materiale di risulta. A quel punto, gli è stato intimato di spegnere le fiamme e gli è stata contestata l'ipotesi di reato di incendio di rifiuti non autorizzato.

A quel punto, gli agenti coordinati dal comandante Maurizio Santarcangelo hanno preso un'auto di servizio e si sono messi letteralmente all'inseguimento del fumo, arrivando nel terreno dove era in corso il piccolo rogo.

Lo hanno sorpreso a bruciare dei rifiuti, alcuni dei quali anche classificati come "pericolosi". Di conseguenza è stato denunciato.

