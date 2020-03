Non c'è soltanto la Irbm di Pomezia che sta lavorando allo sviluppo di un vaccino contro il Coronavirus. Fin da dicembre scorso, infatti, gli studiosi della Reithera - un'azienda biotecnologica che si trova a Castel Romano, a pochi chilometri dalla Irbm stessa - stanno lavorando per ottenere un vaccino da sottoporre all'uomo.

Anche in questi laboratori (che si trovano nel territorio di Roma, a poca distanza dal confine con Pomezia) la fase di produzione è avanzata. E lo si è appreso da un recente di servizio di "Petrolio", la trasmissione Rai andata in onda sabato sera sulla prima rete. Tra fine aprile e inizio maggio, infatti, saranno pronte le prime fiale per la sperimentazione.

«Io penso che i vaccini debbano essere considerati come un'arma che la medicina dà in mano all'umanità per proteggersi - ha affermato nel servizio trasmesso su RaiUno Stefano Colloca, responsabile della tecnologia di...