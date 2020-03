Un operaio della Sicamb è risultato positivo al coronavirus e i colleghi con i quali è entrato in contatto sono in autoisolamento a casa. Per questo motivo l'azienda, che produce componenti del settore aeronautico, domani resterà chiusa al fine di consentire la sanificazione di tutti i reparti e degli spazi comuni frequentati dai lavoratori. Verranno nel frattempo monitorati gli operai che sono a casa nonché eventuali altri colleghi che dovessero accusare sintomi. Secondo quanto emerso oggi dai contatti tra azienda ed Rsu, dopodomani si dovrebbe tornare ad effettuare i turni normali con l'uso dei presidi sanitari previsti dal protocollo.