Tragedia questa sera nella contrada di San Magno a Fondi, dove ha perso la vita in un incidente stradale un anziano del posto. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione ed è al vaglio degli agenti della polizia di Stato del commissariato. A perdere la vita nel sinistro un anziano di una settantina di anni che viaggiava su un'Ape Car. A un certo punto, in prossimità dell'incrocio con via Sant'Oliva, il veicolo è finito fuori strada. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia. Il personale medico-sanitario purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano.