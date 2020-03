La Prefettura di Latina rafforza i controlli per attuare le misure di contenimento in vigore in tutta Italia. «Tutto questo attraverso un intensificazione dei servizi», spiegano da piazza della Libertà. E' quello che è emerso ieri al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a cui ha partecipato il Prefetto Maria Rosa Trio. «E' prevista l'intensificazione dei servizi della polizia locale nelle aree - si legge in una nota della Prefettura - dove potrebbero verificarsi situazioni di affollamento come spiagge, lungomare e aree urbane di solito maggiormente frequentate». Ieri mattina i parchi comunali e le aree verdi di Latina erano off limits, anche se più di qualcuno è riuscito comunque ad entrare. La polizia locale ha proseguito con la sua attività di controllo oltre che in centro anche nei borghi e con l'ausilio di un altoparlante ha invitato la popolazione a restare in casa e a non uscire.