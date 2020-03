La tensione e le preoccupazioni tra noi italiani che viviamo a Londra, e più in generale in tutto il Regno Unito, stanno crescendo giorno dopo giorno, soprattutto nel vedere che dal governo di Boris Johnson non vengono prese misure drastiche di nessun genere per rallentare il contagio. Il timore principale è rivolto a noi tutti che viviamo qui, ma anche al resto dell'Europa perché se da una parte l'Italia e a seguire Spagna, Francia e altri paesi europei stanno ora cercando di arginare il più possibile la diffusione, dall'altra l'UK ad oggi non sta facendo nulla di veramente concreto, mettendo in serio pericolo il futuro dell'intero continente che così non sarà mai libero da rischi di ritorno del coronavirus.