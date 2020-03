Non c'è il terzo contagio a Terracina. Le persone contagiate da Covid-19 al momento restano due e la terza indicata nei giorni scorsi risulta essere un errore nel computo dei dati. L'informazione è arrivata direttamente dalla ASL che ha contattato il sindaco Roberta Tintari. Restano due quindi i casi conclamati di contagio nella città.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli