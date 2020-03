Un brutto risveglio, oggi, per i cittadini residenti in via Don Morosini, alla vista della statua di Sandro Pertini danneggiata. Tutti hanno pensato immediatamente all'atto vandalico, ma in realtà le cose sono andate diversamente: l'opera, inaugurata appena due anni fa, è stata rotta accidentalmente dagli operatori di Abc. La causa è riconducibile ad una manovra errata di un mezzo per la pulizia.

