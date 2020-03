Lo stabilimento della Pfizer di Aprilia resterà chiuso oggi e domani per una sanificazione di tutti gli ambienti. La decisione è stata presa perché sono in corso delle verifiche su un possibile contagiato da Covid-19, un dipendente dell'azienda farmaceutica residente in zona Castelli Romani e sottoposto a tampone. L'uomo si trova all'ospedale dei Castelli Romani. La comunicazione della sanificazione è stata data alle organizzazioni sindacali ieri sera