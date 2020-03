Continua senza sosta l'attività della Polizia Locale di Ardea, impegnata nel vigilare sull'osservanza delle disposizioni previste dal Decreto del Governo per l'emergenza Coronavirus. Gli agenti, coordinati dal comandante Sergio Ierace, hanno eseguito diversi controlli sui veicoli in transito nel territorio, con particolare attenzione ai varchi d'accesso con i Comuni confinanti, nonché nei confronti di tutti gli esercizi commerciali dislocati su tutta l'area del Comune di Ardea.

L'attività estesa e continuativa, effettuata dall'11 Marzo e fino ad oggi, ha portato a:

1- Oltre 240 le persone controllare;

2- 6 persone denunciate poiché non ottemperanti al dispositivo di cui ai DPCM emessi dal Governo;

3- oltre 150 gli esercizi controllati;

4- un titolare di esercizio commerciale denunciato con chiusura dell'attività.

I controlli proseguiranno senza sosta nel corso dei prossimi giorni. Intensa però è anche l'attività eseguita senza sosta con gli uomini della Croce Rossa Italiana con i quali si è proceduto alla consegna di generi alimentari raccolti dagli esercenti che hanno aderito alla richiesta di raccolta del Comune di Ardea, che ha permesso sinora la consegna di medicinali ad oltre 40 famiglie. L'attività eseguita sul territorio dal Centro Operativo Comunale a cui ci si può rivolgere chiamando il numero 06.87609560 proseguirà senza sosta per tutto il periodo di sua attivazione attivando tutte le associazioni sul territorio che vorranno partecipare.