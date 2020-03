Quinto caso di contagio a Minturno. Questa volta ad essere infettato dal Covid-19 è stato un sessantenne di Scauri, che aveva accusato i classici sintomi della malattia. L'uomo è risultato positivo al tampone ma i sanitari non hanno ritenuto di doverlo ricoverare. Infatti il paziente non ha bisogno del supporto di strumentazioni e può guarire a domicilio. Nei precedenti quattro casi registrati a Minturno è stato necessario il ricovero negli ospedali di Roma, Latina e Formia

