Le ordinanze sono state firmate nelle scorse ore, ma l'annuncio è arrivato in diretta Facebook attorno alle 20.30: sulla pista ciclabile, sul lungomare e lungo le spiagge di Latina non è consentito effettuare attività sportive e ricreative.

Sono queste le ultime decisioni prese dal sindaco Damiano Coletta, che inaspriscono i divieti già in vigore per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

In particolare, è scattato il divieto di attività ricreative (es. passeggiate) e sportive (es. Jogging) sulla pista ciclabile lungo via del Lido e su tutto il lungomare di Latina anche nei casi in cui l'attività non venga svolta in gruppo. E questo fino al 3 aprile 2020 incluso. Sulla spiaggia, poi, è stata vietata qualsiasi attività salvo per i mezzi e operatori autorizzati per motivi di sicurezza e pulizia.

"Al mancato rispetto dell'ordinanza - si legge nel documento - verrà applicata una sanzione amministrativa di 100 euro".

Con un'altra ordinanza, lo stesso sindaco ha disposto la chiusura di tutti i cimiteri della città.

E sempre poco fa è arrivata la notizia del via alla sanificazione del territorio. La Sogea Srl ha iniziato alle 20 i trattamenti: oggi le zone interessate sono quelle comprese tra corso Matteotti, Strada Epitaffio e Via E. Filiberto - Via Romagnoli - Via Piave - Via Latina. Domani sarà la volta di corso Matteotti – Strada Epitaffio e Via Diaz – V. Medaglie d'Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 156; mercoledì di Via E. Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina e Via Duca del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido. Giovedì si passerà al territorio compreso tra Via Duca Del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido e Via Diaz – V. Medaglie d'Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 156; venerdì in quello tra Latina Scalo, Borghi, settori Q4 e Q5 e Latina mare.

"Durante il trattamento si raccomanda ai cittadini di non esporre all'esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti e di chiudere porte e finestre".