L'ascesa è continua, appare inarrestabile. Ma qualcosa, sul fronte della lotta al Coronavirus, si sta anche concretizzando grazie all'utilizzo di un farmaco. Andiamo con ordine, allora, e partiamo da quei numeri impietosi che crescono di giorno in giorno anche nella nostra provincia e che ieri hanno fatto registrare 14 nuovi casi positivi, di cui otto trattati a domicilio. In serata è giunta anche la notizia di un sesto decesso: è venuta a mancare la 54enne che nel periodo di Carnevale era giunta a Minturno da Cremona. E' stato il primo caso di contagio nella nostra provincia. La donna era ricoverata allo Spallanzani di Roma. A dare la notizia attraverso i social è stata la nipote. «Si confermano le criticità dei Comuni di Fondi (più 3 contagiati per 33 casi totali) e Latina (più 4 per 20 casi totali) - ha sottolineato la Asl di Latina, che non allenta il monitoraggio costante sull'intero territorio, nel suo rapporto quotidiano -. Gli altri sono distribuiti nei comuni di Formia (2) e, per un singolo caso ciascuno, di Aprilia, Cisterna, Cori, Minturno e Sabaudia».

Le persone contagiate dal Covid-19 sono salite a 96, i pazienti ricoverati sono 46, i negativizzati (i pazienti, inizialmente positivi, risultati negativi al terzo tampone) 12 e i decessi 6. «Sulla base dei numeri evidenziati - fa sapere la Asl pontina guidata dal direttore generale Giorgio Casati - i pazienti positivi attualmente in carico sono 79; 32 pazienti positivi sono gestiti in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono collocati presso l'ospedale Spallanzani di Roma (11), la Terapia Intensiva del Goretti (3), la Terapia Intensiva di Formia (1) e presso l'unità di Malattie Infettive del Goretti (20) o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (9). Due pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio. I pazienti negativizzati sono attualmente 12, dei quali 8 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 4 in osservazione a domicilio».

Complessivamente sono saliti a 2.126 le persone in isolamento domiciliare, mentre 217 persone hanno terminato il periodo di isolamento.