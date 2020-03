Giungono notizie confortanti dal San Camillo di Roma, dove si trova ricoverato dal 25 febbraio scorso Francesco Castaldi, il ventisettenne di Marina di Minturno scivolato dal carro allegorico su cui si trovava, poi investito dallo stesso. In solo venti giorni l'operaio minturnese ha dovuto subire sei interventi necessari per le conseguenze riportate dall'investimento, avvenuto al termine della manifestazione del Carnevale a Scauri.

Francesco è ancora tenuto in coma farmacologico dai sanitari capitolini, i quali hanno anche ridotto la sedazione, avendo la conferma che il giovane ha reagito. Ha reagito alla vista dei familiari e ciò costituisce sicuramente un segnale positivo sulla evoluzione delle sue condizioni. Del resto Francesco non ha riportato alcuna lesione al capo, ma le ferite hanno interessato la parte toracica e del bacino. La sua odissea non è affatto terminata, in quanto dovrà affrontare altri interventi che, però, interessano solo l'apparato scheletrico (omero, bacino). Una decisione opportuna da parte dei medici romani, che - giustamente - in questi venti giorni hanno provveduto a tamponare le problematiche che riguardavano gli organi interni, purtroppo interessati dall'investimento del carro.