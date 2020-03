Per quanto riguarda l'azienda dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale - che comprende anche i territori di Pomezia , Ardea , Anzio , Nettuno , Velletri e Lariano -, i nuovi contagi, come detto, sono 15: un dato nettamente superiore rispetto a ieri, quando erano stati riscontrati solo quattro nuovi casi.

Quindici nuovi casi di positività al Coronavirus in tutto il territorio della Asl Roma 6 . E' questo il dato che arriva dalla riunione quotidiana in videoconferenza fra l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato e i direttori generali di tutte le Asl del Lazio.

