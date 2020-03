Pochi minuti fa le autorità sanitarie hanno comunicato al Comune di Aprilia un nuovo caso di positività al Coronavirus in città. Salgono così a 6 i cittadini risultati positivi al Covid-19 ad Aprilia, di cui uno guarito e già rientrato presso il proprio domicilio. Tutti i casi registrati, attualmente positivi, sono in quarantena e costantemente monitorati, secondo i protocolli previsti. Da oggi (per utenti Android e dal 19 marzo anche su sistemi iOS), inoltre, è attiva l'App Laziodoctor per Covid, che consentirà ai medici di base di monitorare i propri pazienti in isolamento domiciliare.

In questi ultimi giorni, invece, come dichiarato anche dal sindaco Antonio Terra ieri, per verificare lo scrupoloso rispetto delle direttive emanate nelle ultime settimane da Governo e Regione, la Polizia Locale ha intensificato i controlli in città. A partire da martedì scorso, sono stati oltre 100 i cittadini fermati per verificare che gli spostamenti fossero effettivamente dettati di situazioni di assoluta necessità. Di questi, 47 sono stati effettuati solo nella giornata di ieri. Gli agenti di Polizia Locale hanno anche effettuato 462 controlli presso gli esercizi commerciali cittadini.

Numeri che si affiancano al lavoro condotto dalle forze dell'ordine sempre sul territorio apriliano, anche in considerazione degli input ricevuti ieri dallo stesso Prefetto per un'intensificazione delle operazioni di controllo.

Intanto, l'amministrazione comunale fa sapere che sono giunte le prime segnalazioni da parte dei negozianti di generi alimentari che hanno avviato o stanno avviando in questi giorni il servizio di consegna a domicilio. Dalla giornata odierna anche i supermercati Carrefour del gruppo Ciccotti offriranno questa possibilità ai propri clienti. "Siamo lieti che diversi esercizi commerciali abbiano raccolto il nostro invito o si siano addirittura mossi in anticipo - commenta il sindaco Antonio Terra - raccomandiamo ovviamente ai cittadini di ricorrere a questa possibilità, limitatamente ai supermercati, se impossibilitati a spostarsi: il servizio è pensato per anziani soli e persone con disabilità. Al contempo, ci sembra opportuno ricordare a tutti di recarsi da soli presso supermercati e alimentari, magari acquistando il necessario per tutta la settimana in modo tale da evitare continui spostamenti e il conseguente formarsi di file fuori dai negozi".