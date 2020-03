Tra Roma e Grottaferrata - con quest'ultima località che si trova nel territorio della Asl Roma 6 - ci sono 59 suore risultate positive al Coronavirus.

Lo ha comunicato poco fa l'assessorato alla Salute della regione Lazio attraverso i propri canali social.

Per quanto riguarda Grottaferrata, è stato isolato l'Istituto delle Figlie di San Camillo di via Anagnina: sono 40 le suore risultate positive, di cui una è stata ricoverata in ospedale. La conferma sui casi sospetti è arrivata oggi e dalla Regione hanno subito informato il Prefetto di Roma. La Asl Roma 6, invece, ha attivato l'indagine epidemiologica.

A Roma, invece, è stato isolato l'Istituto della Congregazione delle Suore Angeliche di San Paolo, in via Casilina: qui, delle 21 religiose presenti, 19 sono risultate positive al Covid-19. Anche in questo caso è stato avvisato il Prefetto della Capitale e la Asl Roma 2 ha avviato gli accertamenti di rito.