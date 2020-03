Cinque ulteriori casi di Coronavirus, con il conto generale che sale a 25. È questa la situazione che si sta vivendo a Nettuno, con il sindaco che ha appena reso noto l'esistenza di ulteriori cinque contagi da Covid-19. "In totale i cittadini affetti da Coronavirus sono 25, due in più di quelli conteggiati fino ad oggi e che precedentemente non erano stati registrati come casi riferiti al Comune di Nettuno - si legge nella nota -. L'età media dei contagiati è di 58 anni. Il più anziano tra i positivi al Covid-19 è un signore di 80 anni, mentre la più giovane una ragazza di 22 anni. La maggior parte dei contagiati ha più di 65 anni, ma sono stati registrati anche quattro casi di uomini e donne tra i 35 e i 40 anni. Questo testimonia come questa infezione non colpisca esclusivamente gli over 65, ma può essere contratta anche da persone adulte e giovani".

Il picco di contagi si è avuto lo scorso 13 marzo e, al momento, tranne il primo caso registrato (la donna di 75 anni, ndr) le varie situazioni non destano particolare preoccupazione, con la maggior parte delle persone che sono in isolamento domiciliare.