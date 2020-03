Fiamme in via Edificio scolastico numero 1 a Fondi. A bruciare, per cause accidentali, una Smart che era stata parcheggiata li da pochissimo e infatti quasi per miracolo non si sono registrati feriti. Immediato l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori. Al lavoro i vigili del fuoco, due squadre dei Falchi pronto intervento e gli agenti della polizia di Stato.