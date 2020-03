Prosegue l'emergenza nell'istituto religioso di Grottaferrata. Poco fa la Regione Lazio e la Asl Roma 6 hanno reso noto che altre venti suore ospitate nella struttura delle Figlie di San Camillo di via Anagnina sono risultate positive al Covid-19. Di conseguenza, il numero di religiose contagiate nella sola struttura dei Castelli Romani sale a 60.

In più, alle suore si è aggiunto anche un addetto alla vigilanza, anche lui positivo al Coronavirus.

"La quasi totalità dell'istituto religioso risulta positivo - spiegano dall'assessorato alla Sanità del Lazio - e si deve necessariamente proseguire con l'isolamento della struttura, in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali".