Sono 215 i pazienti attualmente ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma affetti da Covid 19. Tra questi, com'è noto da questa mattina, c'è anche un uomo di Terracina, titolare di diversi punti vendita della catena Orizzonte. Di questi pazienti, 21 pazienti necessitano di supporto respiratorio mentre in giornata - si legge sul bollettino - sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici.

I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 324. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 67. Già dalla giornata di ieri sono attivi i due Spoke a bassa intensità assistenziale ( uno nella zona nord ed un altro nella zona sud di Roma) dove vengono accolti pazienti asintomatici o poco sintomatici, che per vario motivi non possono restare a casa. Infine, come da cronoprogramma, sono attive da oggi ulteriori 7 postazioni di terapia intensiva Casal Palocco.