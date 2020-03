In più, il sindaco ha chiarito che attualmente sono otto i cittadini in «quarantena precauzionale»: «Di questi - ha concluso Savarese -, due ne usciranno domani, mentre nove ne sono usciti già senza conseguenze».

Lo ha reso noto poco fa il sindaco della città, Mario Savarese: «La Asl ci comunica due nuovi casi di infezione da Coronavirus - ha fatto sapere il primo cittadino -. E' la clinica S.Anna a comunicarlo per la prima, direttamente il servizio di Igiene e Sanità Pubblica per la seconda».

