Gli altri casi - per quanto riguarda le zone di nostra competenza - sono sparsi fra Pomezia, Ardea e Lariano, mentre nel territorio della Asl Roma 5 è da registrare un nuovo contagio ad Artena .

I nuovi casi insorti nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud di Roma - che include anche i Comuni di Pomezia , Ardea , Anzio , Nettuno , Velletri e Lariano - sono stati 37: di questi, 20 risultano essere altre suore ospitate nell'Istituto delle Figlie di San Camillo di via Anagnina, a Grottaferrata: di conseguenza, le religiose messe in quarantena al momento sono ben 60.

Sembra non fermarsi più l'escalation di contagi da Coronavirus nel territorio della Asl Roma 6 . Con una sorta di "altalena" che vede ogni giorno più o meno casi rispetto alle 24 ore precedenti, ieri è stata toccata quota 217 persone positive al Covid-19 .

