Primo contagio nel Comune di Santi Cosma e Damiano. Il Covid-19 ha colpito un pensionato di 55 anni del luogo che è risultato positivo al tampone. Successivamente è stato ricoverato presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia per le terapie del caso. Sotto osservazione le persone che hanno avuto contatti con lui, compresi i familiari che, comunque, dopo i primi sintomi accusati dall'uomo si sono messi in quarantena. Nell'estremo sud pontino dunque negli ultimi giorni si sono registrati quattro casi: uno a Minturno, due a Spigno Saturnia e ora uno a Santi Cosma e Damiano.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli