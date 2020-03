Venti nuovi casi positivi al Coronavirus a Latina. Viene confermato invece il dato di un deceduto, l'uomo di 81 anni che ieri sera si è spento nell'ospedale di Fondi e già affetto da pluripatologie pregresse. In totale nelle ultime 24 ore sono 1237 persone sono uscite dalla sorveglianza. Continuano invece lavori per ampliamento per affrontare lo stato di emergenza: da domani ci saranno 12 posti letto di terapia intensiva all'Ospedale di Gaeta.