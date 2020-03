Altri 22 nuovi casi di Coronavirus nel territorio della Asl Roma 6: è il dato arrivato poco fa durante la videoconferenza fra i direttori generali delle Asl di tutto il Lazio e l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Oggi, tra l'altro, come abbiamo visto stamattina è stato registrato anche il secondo decesso nella zona con il Covid-19: si tratta dell'uomo di Nettuno morto in ospedale ad Anzio, che segue la scomparsa della 90enne di Ardea avvenuta nelle scorse settimane a Pomezia.

In più, sempre nel territorio di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Velletri e Lariano 66 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.