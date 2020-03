A quanto pare la donna risulta residente a Priverno ma da due anni è domiciliata a Latina. Il focolaio del capoluogo fa registrare quindi 6 casi di nuovi positivi in città nelle ultime 24 ore.

Il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia ha tranquillizzato i suoi cittadini sulla pagina Facebook: "Non c'è alcun caso positivo al Coronavirus a Priverno - ha detto il primo cittadino riferendosi al dato riferito dalla Asl di Latina riguardo al bollettino delle ultime 24 ore sui nuovi casi di infetti da covid 19 in provincia - Il caso riferito va fatto invece risalire a Latina".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli