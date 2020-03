In attesa che venga emesso il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) annunciato ieri notte dal presidente Conte che attuerà ulteriori restrizioni per arginare il dilagare del contagio da Coronavirus, a Latina continuano i controlli a tappetto su tutto il territorio comunale da parte della polizia locale. Nella giornata di ieri gli uomini del comando provinciale hanno presidiato il territorio comunale nell'ambito delle attività di controllo sulle osservanze delle misure in materia di contenimento del covid 19.

Sono stati effettuati 57 controlli su persone e 10 su esercizi commerciali. Nel corso dei servizi, 4 persone sono state denunciate in stato di libertà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

I controlli volti a verificare il rispetto delle disposizioni emergenziali proseguiranno da parte della Polizia Locale per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica e le risultanze saranno quotidianamente comunicate alla Questura di Latina. Si ricorda ai cittadini che ogni spostamento deve essere giustificato da comprovate esigenze lavorative, da uno stato di necessità o da motivi di salute.