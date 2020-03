Coronavirus, anche oggi i numeri forniti nella consueta conferenza stampa dal capo della Protezione Civile, Borrelli, suonano come un bollettino di guerra. 3957 contagi e 651 morti nella sola giornata di oggi, domenica 22 marzo.

Nelle ultime 24 ore si registrano 3957 contagi in più che portano il totale a 46.638 positivi. 651 morti in più rispetto alla giornata precedente. "Dati in diminuzione rispetto a ieri", aggiunge Borrelli. Ieri il bilancio era di 4821 nuovi malati e 793 morti, a cui si aggiungono i 952 guariti in più.