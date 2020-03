Sale a nove il numero di casi di positività al coronavirus riscontrati nella cittadina di Anzio. Nelle ultime 24 ore si sono dunque registrate due nuove criticità di persone risultate infette al covid -19. Ad annunciarlo è il primo cittadino della città neroniana, Candido De Angelis, che specifica: "Cinque dei dieci casi si trovano in isolamento domestico, mentre in quattro sono ricoverati presso i presidi ospedalieri della Capitale. Auguro a tutti una pronta guarigione - continua il sindaco - Atteniamoci alle direttive, ma in invito tutti quanti a rimanere in casa".