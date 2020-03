Weekend di controlli tra Anzio e Nettuno : la polizia locale dei due Comuni è stata mobilitata sia al confine con le città vicine che lungo il territorio di competenza. Per quanto riguarda Anzio, oggi la polizia locale coordinata dal comandante Antonio Arancio ha eseguito 160 controlli tra pedoni e veicoli con una persona denunciata alla Procura della Repubblica. Ieri, invece, le verifiche erano state 382 e le denunce due. A Nettuno, invece, oggi sono stati eseguiti 80 controlli e denunciate due persone; ieri, invece, il personale coordinato dal vice comandante Albino Rizzo aveva messo a punto 151 controlli e denunciato sette persone.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli