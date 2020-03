Un borgo quasi del tutto vuoto questa mattina quello di Norma dove ieri il sindaco e la Polizia locale hanno deciso di transennare anche le panchine del Corso troppo spesso usate come "scusa" per incontrarsi mentre si attende il proprio turno per entrare nei due supermercati che si trovano vicino. E proprio il sindaco Gianfranco Tessitori questa mattina ha annunciato di star pensando e valutando l'ipotesi di un giro di vite per gli spostamenti dei suoi concittadini. Impegnato presso il Circolo locale dell'Avis ad effettuare i prelievi di sangue il primo cittadino infatti ha riferito che sebbene la maggior parte dei residenti si stia adeguando alle restrizioni, qualcuno proprio non vuole o non riesce a capire la gravità del momento.