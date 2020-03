Trenta casi, di cui 29 positivi e un deceduto. E' questo il conto che arriva da Nettuno, alla luce dei dati pervenuti in serata da parte della Asl Roma 6. Rispetto a stamattina, dunque, quando i contagi erano 27, se ne aggiungono altri tre. «Tra gli affetti dal Coronavirus - si legge nella nota - risulta esserci anche un ragazzo di soli 20 anni. Dall'inizio della pandemia sono state in tutto 43 le persone poste in isolamento domiciliare, mentre 14 sono le persone ricoverate di cui una in condizioni serie».