Nove aerei contenenti materiale sanitario che la Russia sta inviando in Italia per fronteggiare l'emergenza Coronavirus stanno atterrando in questi minuti sulle piste dell'aeroporto di Pratica di Mare, alla periferia di Pomezia.

Ad annunciarlo, proprio dall'interno dello scalo militare pometino, è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, attraverso un video pubblicato su Facebook e delle foto con una breve dichiarazione affidati a Twitter.

«La nottata sarà lunga qui a Pratica di Mare - ha scritto intorno a mezzanotte il ministro -. I primi due aerei provenienti dalla Russia sono già arrivati. Ogni due ore atterreranno anche gli altri 7 e porteranno in Italia mascherine, ventilatori polmonari, tute protettive, medici e tanti altri aiuti».

Insomma, un grande messaggio: quello della solidarietà internazionale.

«Stasera qui a Pratica di Mare arrivano nove aerei russi carichi di materiale sanitario. Significa che l'Italia non è sola e che stiamo operando con tutte le nostre forze per aiutare i nostri medici e il personale sanitario. Ce la possiamo fare - ha aggiunto Di Maio in un video -. Quello che stiamo facendo è trovare il materiale che ci serve, nessuno avrebbe mai pensato che avremmo avuto bisogno di 100 milioni di mascherine in un mese».